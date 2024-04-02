В Новосибирской области школа задолжала учителям 106 тысяч рублей по зарплате

В Кыштовском районе Новосибирской области образовательное учреждение задолжало педагогам более 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, ведомством Кыштовского района была проведена проверка по обращению школьного педагога образовательного учреждения о нарушении трудовых прав работников.

Было установлено, что с сентября прошлого года 14 педагогам образовательного учреждения не выплачивали специальную доплату. Долг составил 106 тысяч рублей. Также обнаружили нарушения при начислении стимулирующих выплат учителям.

Руководителю учреждения было внесено представление. Директора школы привлекли к административной ответственности.

В результате принятых прокуратурой мер учителям выплатили все необходимые доплаты. Задолженность погашена в полном объеме.

Напомним, что в Новосибирске родители провели ночь у школы, чтобы записать детей в первый класс.