В новосибирском метрополитене открылась выставка участниц проекта «Девушки в погонах»

Фотографии сотрудниц силовых структур украсили переход от станции «Красный проспект» до станции «Сибирская». Посмотреть выставку можно до конца июня.

17 февраля медиахолдинг СибФМ Group анонсировал конкурс «Девушки в погонах». Представительницы прекрасного пола из силовых структур присылали фото и описание о себе. После этого проходило онлайн-голосование. Победу в конкурсе одержала 28-летняя помощница прокурора города Новосибирска Дарья Каранова, набрав 378 779 голосов.

10 участниц, набравшие наибольшее количество лайков, появились на экспозициях фотовыставки в метрополитене. Снимки девушек в погонах будут украшать подземку до конца июня.

Выставка портретов красивых девушек в метро стала не только художественным проектом, но и уникальной возможностью показать жителям города какие прекрасные девушки носят погоны.

Подробнее о проведении конкурса, правилах участия и истории участниц, читайте ЗДЕСЬ!