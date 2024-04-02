В России сократят срок временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение года

До 90 дней в течение года сократят срок временного пребывания иностранцев в РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что ведомство внесло в правительство Российской Федерации проект федерального закона "Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ".

Ирина Волк уточнила, что теперь в России будет введена биометрическая идентификация личности мигрантов при въезде в страну и сокращен срок временного пребывания в ней до 90 дней в течение года.

Также, по ее словам, будет ужесточен контроль работодателей, заказчиков работ или услуг, которые предлагают работу иностранцам.

Напомним, что в Новосибирской области за неделю мигранты 263 раза нарушили закон.