Задержан оплативший жилье террористам «Крокуса» мигрант

Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» изберут меру пресечения.

По данным следствия, 25-летний Якубджони Юсуфзода перечислил деньги за проживание исполнителей, а после преступления перевел деньги одному из боевиков.

Юсуфзоде предъявлено обвинение по уголовной статье «Террористический акт». Он стал десятым фигурантом.

По данным SHOT, мужчину задержали случайно, начал убегать при виде патрульной машины. Он оказал оказывал активное сопротивление. На допросе мигрант рассказал, что побежал из-за страха быть наказанным за нарушение правил пребывпния на территории России. В итоге, его арестовали на 12 суток за неповиновение полиции, уже позже выяснилась его связь с террористами. Якубджони Юсуфзода — гражданин Таджикистана, не работает, у него есть жена и дети.

Подробности о теракте и его исполнителях можно ознакомиться в отдельной новости Сиб.фм.