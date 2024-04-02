Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону 41 день пролежала в квартире после смерти

Стало известно о смерти Либерж Кпадон.

Экс-участница телешоу «Дом-2» на ТНТ Алиана Устиненко на своей странице в социальной сети сообщила о смерти коллеги Либерж Кпадон, которая умерла 41 день назад, и все это время провела в своей квартире одна.

По словам Алианы, родители Либерж еще не знают о случившемся, поэтому им пытаются дозвониться, чтобы сообщить о смерти дочери. Экс-участница также попросила подписчиков проявить уважение к данному инциденту и не негативить в сторону коллеги, а лишь вспоминать только хорошие моменты.

Также уточняется, что ранее Либерж Кпадон сообщила своим подписчикам, что у нее нашли опухоль в легком, из-за чего девушка скончалась сразу после операции.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в 79 лет умерла актриса из фильма «Цыган» Соня Тимофеева.