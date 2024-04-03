В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в Новосибирской области.

По данным пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, сотрудниками УФСБ России по региону был задержан обвиняемый, который разместил в социальной сети видео, содержащее в себе неуважение к обществу о днях воинской славы России.

Так как содержание видео реабилитирует нацизм, а также оно находится в доступе другим пользователям социальной сети, мужчине грозит уголовный срок.

Сейчас сотрудниками следственного комитета продолжается сбор и закрепление доказательств.

Напомним, что под Новосибирском осудили женщину за реабилитацию нацизма.