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общество проиcшествия

«Ты скоро умрёшь»: в Новосибирске цыгане кошмарят жителей МЖК

Фото автора публикации и предоставлено героями публикации

В Новосибирске, в микрорайоне «Плющихинский», уже не первый год орудует банда цыган под предводительством пожилой женщины. Накануне аферистки проникли в квартиру, где был дома один 9-летний мальчик. Это возмутило всех жителей МЖК, однако, выяснилось, что подобный случай далеко не единственный.

Инцидент в доме №7/3 на улице Виталия Потылицына произошёл 1 апреля. 9-летний мальчик был один дома, когда в дверь постучали женщины. Две цыганки, среди них была и пожилая женщина, зашли в квартиру. Они попросили у ребёнка воды. Пока мальчик наливал воду, женщины по-хозяйски огляделись вокруг. В свои карманы они разложили попавшиеся под руку украшения.

В этот момент домой вернулась мать мальчика и буквально выдворила незваных гостей. Как позже выяснила семья, ущерб от визита цыган составил около 100 тысяч рублей. В полицию написано заявление – обворовавших семью ищут.

«Бабка-рецидивистка»

Этот случай вызвал широкий резонанс, но как выяснилось, промышляет банда уже давно. Пожилая женщина обобрала в Плющихинском микрорайоне уже несколько жертв, говорят местные жители. Последний случай произошёл незадолго до первоапрельского происшествия.

«28 марта эту пожилую женщину задержали по факту мошенничества в мою сторону, — утверждает Кристина.

– Схема такая же: украла золото. В отделе она строила из себя умирающую. Конец этого не знаю, но получается, что её отпустили и бабушка продолжила своё дело».

Фото «Ты скоро умрёшь»: в Новосибирске цыгане кошмарят жителей МЖК 2

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, на пожилую женщину написано уже несколько заявлений, однако она продолжает оставаться на свободе. Пожилой аферистке помогают несколько молодых подельниц.

Используют гипноз?

Несколько последних недель цыганки орудовали в домах на улице Потылицына. Как рассказывают местные жители, сначала они просто ходили по подъездам.

«Они просто идут по коридорам и дёргают все подряд ручки дверей. Сначала искали открытую квартиру, видимо, чтобы зайти. Мы уже перекидываем в школьных чатах друг другу сообщения, чтобы дети были осторожнее и не открывали никому дверь», — рассказала жительница многоэтажки на улице Потылицына.

Также местная жительниц рассказала, что одна из цыганок, которые попали на видео камер наблюдения в подъезде, где жила семья обокраденного мальчика, орудовала и в одиночку, появляясь на пороге разных организаций в Плющихинском микрорайоне.

«К нам в салон зашла девушка, якобы проконсультироваться по процедуре. На ресепшн была одна сотрудница, — рассказывает Татьяна.

– Сначала она попросила воды. Ей налили из кулера. Начались нашёптывания на стакан. Дальше она выдала: «ты скоро умрёшь!» Якобы кто-то что-то на неё сделал на кладбище. Когда наша сотрудница пришла в себя – та ей заявила: «я беру золото, бриллианты!»

Жертва воздействия цыганки говорит, что чувствовала на себе гипноз. Гостья тогда стала требовать с неё перевести все деньги на карту.

Фото «Ты скоро умрёшь»: в Новосибирске цыгане кошмарят жителей МЖК 3

«К счастью, на карте было не так много – тысячи 1,5. Но нашей сотруднице пришлось перевести ей деньги. Та удалилась быстро. Мы теперь стараемся не оставаться в салоне по одному», — говорит Татьяна.

Табор ушёл в частный сектор

Как рассказывают жители улицы Виталия Потылицына, табор цыган проживал в доме №1 по улице Потылицына. В своём доме цыгане вели себя тихо.

Фото «Ты скоро умрёшь»: в Новосибирске цыгане кошмарят жителей МЖК 4

«Они куда-то исчезли недели две-три назад. До этого здесь постоянно стояли какие-то отечественные машины – «пятёрки», «шестёрки» — с прицепами даже. В марте совсем тихо стало, — рассказал сосед цыган по подъезду Алексей.

– В последний раз ко мне постучалась цыганка и просто попросила дать денег, без каких-либо предысторий. Я молча закрыл дверь».

После того, как цыганки устроили «рейд» в близлежащих домах, они решили расширить географию. Недавно их также заметили в частном секторе, который начинается за границами Плющихинского микрорайона. В ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что совершивших кражу цыганок сейчас разыскивают.

А вот чуть выше, ближе к МЖК, живёт ещё одна банда цыганок – там предводительницы моложе и очень часто устраивают скандалы. Так, например, в ноябре 2022 года они напали на женщину в автобусе №30, у которой пытались украсть пакет. Кстати, после этого они продолжают свободно разгуливать по Плющихинскому микрорайону.

А в 2020-м цыганки напали и на корреспондента Сиб.фм. Несколько женщин из попавшей в ДТП машины набросились с кулаками и проклятиями, когда их машину стали фотографировать. Кстати, эти же героини были замечены и ещё в одной массовой потасовке, которая произошла весной 2022 года.

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Елена Отмахова
журналист

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