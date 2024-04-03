«Ты скоро умрёшь»: в Новосибирске цыгане кошмарят жителей МЖК

В Новосибирске, в микрорайоне «Плющихинский», уже не первый год орудует банда цыган под предводительством пожилой женщины. Накануне аферистки проникли в квартиру, где был дома один 9-летний мальчик. Это возмутило всех жителей МЖК, однако, выяснилось, что подобный случай далеко не единственный.

Инцидент в доме №7/3 на улице Виталия Потылицына произошёл 1 апреля. 9-летний мальчик был один дома, когда в дверь постучали женщины. Две цыганки, среди них была и пожилая женщина, зашли в квартиру. Они попросили у ребёнка воды. Пока мальчик наливал воду, женщины по-хозяйски огляделись вокруг. В свои карманы они разложили попавшиеся под руку украшения.

В этот момент домой вернулась мать мальчика и буквально выдворила незваных гостей. Как позже выяснила семья, ущерб от визита цыган составил около 100 тысяч рублей. В полицию написано заявление – обворовавших семью ищут.

«Бабка-рецидивистка»

Этот случай вызвал широкий резонанс, но как выяснилось, промышляет банда уже давно. Пожилая женщина обобрала в Плющихинском микрорайоне уже несколько жертв, говорят местные жители. Последний случай произошёл незадолго до первоапрельского происшествия.

«28 марта эту пожилую женщину задержали по факту мошенничества в мою сторону, — утверждает Кристина.

– Схема такая же: украла золото. В отделе она строила из себя умирающую. Конец этого не знаю, но получается, что её отпустили и бабушка продолжила своё дело».

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, на пожилую женщину написано уже несколько заявлений, однако она продолжает оставаться на свободе. Пожилой аферистке помогают несколько молодых подельниц.

Используют гипноз?

Несколько последних недель цыганки орудовали в домах на улице Потылицына. Как рассказывают местные жители, сначала они просто ходили по подъездам.

«Они просто идут по коридорам и дёргают все подряд ручки дверей. Сначала искали открытую квартиру, видимо, чтобы зайти. Мы уже перекидываем в школьных чатах друг другу сообщения, чтобы дети были осторожнее и не открывали никому дверь», — рассказала жительница многоэтажки на улице Потылицына.

Также местная жительниц рассказала, что одна из цыганок, которые попали на видео камер наблюдения в подъезде, где жила семья обокраденного мальчика, орудовала и в одиночку, появляясь на пороге разных организаций в Плющихинском микрорайоне.

«К нам в салон зашла девушка, якобы проконсультироваться по процедуре. На ресепшн была одна сотрудница, — рассказывает Татьяна.

– Сначала она попросила воды. Ей налили из кулера. Начались нашёптывания на стакан. Дальше она выдала: «ты скоро умрёшь!» Якобы кто-то что-то на неё сделал на кладбище. Когда наша сотрудница пришла в себя – та ей заявила: «я беру золото, бриллианты!»

Жертва воздействия цыганки говорит, что чувствовала на себе гипноз. Гостья тогда стала требовать с неё перевести все деньги на карту.

«К счастью, на карте было не так много – тысячи 1,5. Но нашей сотруднице пришлось перевести ей деньги. Та удалилась быстро. Мы теперь стараемся не оставаться в салоне по одному», — говорит Татьяна.

Табор ушёл в частный сектор

Как рассказывают жители улицы Виталия Потылицына, табор цыган проживал в доме №1 по улице Потылицына. В своём доме цыгане вели себя тихо.

«Они куда-то исчезли недели две-три назад. До этого здесь постоянно стояли какие-то отечественные машины – «пятёрки», «шестёрки» — с прицепами даже. В марте совсем тихо стало, — рассказал сосед цыган по подъезду Алексей.

– В последний раз ко мне постучалась цыганка и просто попросила дать денег, без каких-либо предысторий. Я молча закрыл дверь».

После того, как цыганки устроили «рейд» в близлежащих домах, они решили расширить географию. Недавно их также заметили в частном секторе, который начинается за границами Плющихинского микрорайона. В ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что совершивших кражу цыганок сейчас разыскивают.

А вот чуть выше, ближе к МЖК, живёт ещё одна банда цыганок – там предводительницы моложе и очень часто устраивают скандалы. Так, например, в ноябре 2022 года они напали на женщину в автобусе №30, у которой пытались украсть пакет. Кстати, после этого они продолжают свободно разгуливать по Плющихинскому микрорайону.

А в 2020-м цыганки напали и на корреспондента Сиб.фм. Несколько женщин из попавшей в ДТП машины набросились с кулаками и проклятиями, когда их машину стали фотографировать. Кстати, эти же героини были замечены и ещё в одной массовой потасовке, которая произошла весной 2022 года.