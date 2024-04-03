Что стало с беременной женой террориста, временно проживавшего в Новосибирске?

Что произошло с беременной женой террориста, который устроил стрельбу 22 марта в «Крокус Сити Холле»

После масштабного теракта 22 марта 2024 года в Подмосковье в «Крокус Сите Холле» родственники одного из террористов, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.

Как сообщает Infopro54, ссылаясь на слова родственников Мирзоева*, его жена, которая находится на родине в Таджикистане и ждет пятого ребенка, потеряла сознание, когда узнала о том, что сделал ее муж.

Женщине стало плохо и ее увезли в реанимацию. Сейчас она до сих пор находится под присмотром врачей.

Родственники также отметили, что им очень жаль семью Мирзоева*, так как теперь они навсегда останутся с виной перед близкими людьми всех погибших.

По их словам, ранее никто не замечал у Мирзоева* агрессивного поведения. Они рассказали о том, что он всегда стремился заработать побольше денег ради семьи.

Напомним, что четверо террористов устроили массовой расстрел перед концертом группы «Пикник» 22 марта. В результате чего, по последним данным, погибло 144 человека.

Далерджон Мирзоев* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.