сегодня
03 апреля, 01:58
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня
03 апреля, 01:58
пробки
0/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня 01:15
общество

Девушка в купальнике у лужи привлекла внимание автомобилистов Новосибирска

Фото: Telegram АСТ-54 Black

2 апреля стройная девушка в одном купальнике позировала фотографу прямо у дороги.

«Девушки устроили пляжную фотосессию в глубокой луже у Димитровского моста», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

Фото Девушка в купальнике у лужи привлекла внимание автомобилистов Новосибирска 2

На кадрах видно, что вокруг — не слишком атмосферная обстановка: серость, оттаявшая грязь и та самая черная лужа, о которой написано в публикации. Модель с пляжным зонтиком и надувным кругом позировала стоящей напротив девушке с фотоаппаратом.

Проезжающие мимо автомобили не смущали сибирячек, как, впрочем, и явно еще не пляжный сезон.

Ранее в Новосибирске объявили набор матросов-спасателей на водоемы города.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в