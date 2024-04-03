Девушка в купальнике у лужи привлекла внимание автомобилистов Новосибирска

2 апреля стройная девушка в одном купальнике позировала фотографу прямо у дороги.

«Девушки устроили пляжную фотосессию в глубокой луже у Димитровского моста», — говорится в посте Telegram-канала АСТ-54 Black.

На кадрах видно, что вокруг — не слишком атмосферная обстановка: серость, оттаявшая грязь и та самая черная лужа, о которой написано в публикации. Модель с пляжным зонтиком и надувным кругом позировала стоящей напротив девушке с фотоаппаратом.

Проезжающие мимо автомобили не смущали сибирячек, как, впрочем, и явно еще не пляжный сезон.

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