Директор новосибирского центра «Синема» прокомментировал решение огородить ширмой работника с синдромом Дауна

Директор центра креативных индустрий «Синема» Андрей Васильев дал три разных объяснения, зачем огородил ширмой сотрудника с синдромом Дауна.

После широкого резонанса в СМИ о 26-летнем работнике центра креативных индустрий «Синема» с синдромом Дауна, которого огородили от всех узкой ширмой, директор Андрей Васильев дал три разных объяснения данному решению. Его словам приводит мама Павла Татьяна на своей странице во «Вконтакте».

По её словам, после первых публикаций, Васильев заявил, что хотел сделать как лучше для Павла. Он сказал, что установил ширму, чтобы, например, сотрудник мог пообедать в комфорте, а также отдохнуть, так как ему требуются специализированное место.

Затем за него ответило министерство культуры. В ведомстве пояснили, что на фотографиях ширма не является оборудованным рабочим местом.

«Сотрудник Центра с ОВЗ в настоящее время находится в отпуске. Мама сотрудника Центра креативных индустрий с ОВЗ приглашена 9 апреля на личный приём в министерство культуры Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Позже, уже другому изданию Васильев пояснил, что ширма уже не рабочее место, а якобы временная конструкция, которая просто есть на балансе. По его словам, она попала на фотографию случайно.

Он добавил, что конструкция огораживает зону отдыха любого сотрудника и постоянно перемещается.

«Ширма стоит в сложенном виде и если кто из сотрудников захочет ей воспользоваться, я запрещать не буду», — говорит Васильев.

Напомним, мама Павла обвинила Андрея Васильева в плохом отношении к инвалиду. По её словам, он его притесняет, так как у сотрудника синдромом Дауна.