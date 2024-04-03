Эксперт Марьинский дал советы по профилактике и защите от просыпающихся клещей

Специалист напомним, что ранней весной вероятность встретить клеща в поле гораздо выше, чем в других местах.

Научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Вадим Марьинский рассказал в беседе с Pravda.Ru, как обезопасить себя от просыпающихся после зимней спячки клещей. По его словам наиболее эффективное средство — это репелленты, вещества, которые отпугивают их.

Что касается необходимости прививки от клещевого энцефалита и насколько она эффективна, эксперт ответил следующее: «От клещевого энцефалита есть прививка, но от боррелиоза, то есть болезни Лайма, никаких прививок не существует. Поэтому если вы сделали прививку от клещевого энцефалита, это не значит, что можно ходить по лесу, выдергивать из себя клещей и, в общем, чувствовать себя полностью защищенным».

Кроме того, Марьинский напомнил. что в любом случае после укуса нужно отнести клеща на анализ, а также сдать кровь.

Напомним, таблетками и каплями рекомендует ветеринар новосибирцам защищать собак от клещей.