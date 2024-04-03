Филипп Киркоров обвинил новосибирского блогера Даву в манипуляциях и лицемерии

Певец Филипп Киркоров высказал недовольство в сторону новосибирского блогера.

Во время выпуска шоу "Маска" певец Филипп Киркоров прокомментировал личность блогера Давы из Новосибирска.

Филипп отметил, что Дава манипулирует обществом и не показывает свою настоящую сущность.

“Вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши”, — прокомментировал певец.

По словам Киркорова, Дава всегда создает позитивный образ, чтобы привлечь внимание окружающих, при этом не выполняет свои обещания.

Несмотря на высказывания певца, сам блогер никак не прокомментировал это.

Напомним, что новосибирский блогер Дава заботился о Бузовой на шоу «Сокровища Императора.