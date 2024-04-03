Гатиятулин может отказаться от поста главного тренера новосибирской «Сибири»

Сейчас Анвар Гатиятулин находится в американском городе Ванкувер.

Тренер Анвар Гатиятулин, который ранее согласился возглавить новосибирский ХК «Сибирь», может изменить свое решение и присоединиться к казанскому клубу «Ак Барс». Об этом сообщает издание «Матч ТВ».

По данным источника портала, на данный момент Гатиятулин находится в стажировке в американском городе Ванкувер, где сотрудничает с местным клубом «Ванкувер Кэнакс».

Около двух недель назад тренер вел «серьезные» переговоры с казанским клубом «Ак Барс» и "почти все было решено". Однако внезапно «Сибирь» объявила о достижении договоренности с Гатиятулиным. По словам источника портала, такой поворот событий кажется странным, учитывая, что Гатиятулин изначально отдавал предпочтение Казани, где бюджет и цели совершенно иные.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» проведет матч в память о жертвах теракта в Подмосковье.