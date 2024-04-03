Историческую онлайн-игру «Смута» выпустят в Новосибирске

Новосибирские разработчики из Cyberia Nova создали историческую 40-часовую игру «Смута».

Действия происходят в 1612 года. Нужно будет побеждать врагов и искать клады. У игрока ограничено количество выстрелов, но он может перейти на кулачный бой и пинать противника. Помощников не будет.

Продюсер проекта Андрей Белов рассказал «Известиям», что в ходе прохождения игры будет собрана концовка.

«Игра не выйдет на консолях или в других магазинах, в том числе на ПК, поскольку мы смотрели на площадки, на которых мы можем выпустить продукт с минимальным риском. Риском политически мотивированных решений со стороны площадки в том числе», — прокомментировал Андрей Белов.

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