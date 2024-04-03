Косметолог Черныш назвала базовую ошибку в борьбе с черными точками

По словам специалиста, ни в коем случае не стоит использовать средства для сухой кожи.

Врач-косметолог «СМ-Косметология», к.м.н. Екатерина Черныш рассказала в беседе с «Газета.Ru», какую главную ошибку допускают пациенты во время борьбы с черными точками. В первую очередь, по словам специалиста, — это неправильное очищение кожи лица.

«Если у пациента есть черные точки, то рекомендуется 1-2 раза в день умываться специальными очищающими средствами для жирной или комбинированной кожи. А 1-2 раза в неделю пользоваться гоммажем — мягким скрабом для удаления омертвевших клеток эпидермиса», — посоветовала косметолог.

Еще одна распространенная ошибка — неправильный выбор средств по по уходу за кожей. Ни в коем случае нельзя использовать косметику для сухого типа кожи, так как она будет только провоцировать образование комедонов и воспалений на лице.

Также Черныш обратила внимание, что при уходе за кожей с черными точками необходим длительный, постоянный уход, тогда эффект будет заметен.

Напомним, косметолог перечислила самые вредные привычки для здоровья кожи.