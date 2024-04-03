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вчера 23:00
общество

Мэрия Новосибирска одобрила строительство храма

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске мэрия одобрила строительство храма во имя святой блаженной Матроны Московской.

Церковь будет возведена возле озера Жемчужина Сибири в Заельцовском районе. Документ об этом опубликован на муниципальном портале города.

Разрешение на строительство действует до 30 декабря 2026 года и было выдано православной религиозной организации «Приход храма во имя святой блаженной Матроны Московской г. Новосибирска».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подрывают лед из-за риска затопления.

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Игорь Кириченко
Журналист

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