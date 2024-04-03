На дамбе ГЭС в Новосибирске обнаружили беспилотный летательный аппарат

В Новосибирске на дамбе ГЭС нашли дрон.

На дамбе ГЭС в Новосибирске был обнаружен дрон, которой упал во время движения. Об этом сообщил начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был тщательно осмотрен правоохранительными органами, в результате чего внутри устройства не было обнаружено взрывчаток, соответственно, он не представлял опасности.

Несмотря на то, что БПЛА был пустой, Юрий Перязев напомнил, что запускать подобные устройства нельзя без согласования с властями региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском педагогическом вузе откроют лабораторию БПЛА.