Омбудсмен: при теракте в Подмосковье погибли 6 детей

При теракте в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» погибли 6 детей.

Как рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в результате теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта, погибли 6 детей.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — рассказала Мария.

22 марта в Подмосковье в «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В результате трагедии, по последним данным, погибло 144 человека. Пострадало более 300. Нападавшие также подожгли помещение, из-за пожара обрушилась часть конструкций ТЦ.

Подозреваемых задержали на следующий день в Брянской области. В данный момент они находятся в СИЗО. 28 марта их добавили в список экстремистов и террористов, один из них ранее какое-то время жил в Новосибирске.