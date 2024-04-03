Под Новосибирском издание «Курьер.Среда» прекратило работу

Редакция издания «Курьер.Среда» в Бердске объявила о прекращении работы.

Это решение связано с трудностями работы в современных условиях и резким снижением доходов на 40 раз. Официальное объявление об этом опубликовано на сайте издания.

Одной из причин закрытия стало то, что они часто не указывали статус иностранных агентов. Это привело к постоянным штрафам. За последние два года общая сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей.

Издание «Курьер.Среда» основали в 2003 году, а его сайт запустили спустя пять лет. В прошлом году издание отключили от монетизации на платформе Дзен.

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