Под новосибирском задержали мужчину из-за стрельбы по мусоровозам

В период с июня 2023 года по март 2024 мужчина отстреливал мусоровозы на улице Красная Сибирь.

В Бердске Новосибирской области был задержан 33-летний мужчина, который в течение периода с июня 2023 года по март 2024 года стрелял по мусоровозам на улице Красная Сибирь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полиция и силовики в течение десяти месяцев проводили расследование для установления личности подозреваемого.

В ходе обыска по месту проживания мужчины были изъяты две пневматические винтовки, одна из них с оптическим прицелом, насос высокого давления, баночки с пулями, 4 ноутбука, компьютерный системный блок, 11 сотовых телефонов, 4 флеш-карты, сигнальный пистолет и 6 монтажных патронов, сообщили в пресс-службе.

В настоящее время гражданин под стражей, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» за причастность к четырём фактам противоправной деятельности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цыгане под гипнозом выманивают у жителей деньги.