В Новосибирске цыгане под гипнозом выманивают у жителей деньги

На улице Потылицына в Новосибирске жители многоэтажек жалуются на цыганок: женщины ходят по квартирам и выманивают деньги – у банды есть предводитель предприимчивая пенсионерка.

Первоапрельский случай с обворованным в Плющихинском микрорайоне 9-летним мальчиком вскрыл целую серию аналогичных преступлений на МЖК. Предводителем банды цыганок является пожилая женщина, которую прозвали «бабка-рецидивист».

«28 марта эту пожилую женщину задержали по факту мошенничества в мою сторону, — утверждает потерпевшая Кристина. – Схема такая же: украла золото. В отделе она строила из себя умирающую. Конец этого не знаю, но получается, что её отпустили и бабушка продолжила своё дело».

На женщину не раз писали заявления в полицию. В последний раз, по предварительным данным, ущерб от действий цыганки составил 100 тысяч рублей. Однако пожилая женщина и её напарницы регулярно ходят по квартирам многоэтажного дома. Молодых представительниц банды видели и в парикмахерских в округе.

«К нам в салон зашла девушка, якобы проконсультироваться по процедуре. На ресепшн была одна сотрудница, — рассказывает Татьяна.

– Сначала она попросила воды. Ей налили из кулера. Начались нашёптывания на стакан. Дальше она выдала: «ты скоро умрёшь!» Якобы кто-то что-то на неё сделал на кладбище. Когда наша сотрудница пришла в себя – та ей заявила: «я беру золото, бриллианты!»

Жертва воздействия цыганки говорит, что чувствовала на себе гипноз. Гостья тогда стала требовать с неё перевести все деньги на карту. «Бабку-рецидивистку» после одного из задержаний отпустили домой – после этого табор съехал в неизвестном направлении.

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