сегодня
03 апреля, 20:29
пробки
3/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня
03 апреля, 20:29
пробки
3/10
погода
+3°C
курсы валют
usd 92.52 | eur 99.41
сегодня 18:43
экономика общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об индексации выплат

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Также по поручению президента РФ правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда.

Правительство Российской Федерации индексировало пенсии, различные выплаты и пособия в 2023 году для улучшения благосостояния граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Государственной думой.

Он подчеркнул, что эти меры являются частью системного подхода к улучшению благосостояния россиян, включая увеличение страховых пенсий на 15%. Мишустин также отметил, что правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда с учетом инфляции на 2024 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что МРОТ в России поднимут до 35 тысяч рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в