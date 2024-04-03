Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об индексации выплат

Также по поручению президента РФ правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда.

Правительство Российской Федерации индексировало пенсии, различные выплаты и пособия в 2023 году для улучшения благосостояния граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Государственной думой.

Он подчеркнул, что эти меры являются частью системного подхода к улучшению благосостояния россиян, включая увеличение страховых пенсий на 15%. Мишустин также отметил, что правительство увеличивает минимальный размер оплаты труда с учетом инфляции на 2024 год.

Ранее Сиб.фм сообщал, что МРОТ в России поднимут до 35 тысяч рублей.