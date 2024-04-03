Президент РФ Путин высказался о миграционной политике в стране

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил основной принцип миграционной политики страны.

По его словам, в России могут проживать и работать те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю. Эксперты, комментируя расширенное заседание коллегии МВД на URA.RU, отмечают, что не планируется ужесточение контроля в этой области, а предложенные меры направлены на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов.

Президент также подчеркнул необходимость борьбы с экстремистскими явлениями, отметив, что нелегальная миграция и агитация на интернет-сайтах и в лжепроповедниках являются питательной почвой для преступности.

Однако он подчеркнул, что недопустимо использовать трагедию в «Крокус Сити Холле» для разжигания межнациональной розни и ксенофобии. Президент также выразил необходимость обновления подходов к миграционной политике, включая обеспечение безопасности государства и общества, сохранение межэтнического согласия и культурной самобытности. Эксперты подчеркивают, что подобные посылы президента основаны на действующем законодательстве и призывают к соблюдению законов в острой обстановке после теракта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, как пройдет весенний призыв в 2024 году в России.