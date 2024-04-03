Стало известно, как пройдет весенний призыв в 2024 году в России

В России началась призывная кампания, которая продлится до 15 июля.

Возраст призывников увеличен до 30 лет. Работа призывных комиссий началась 1 апреля. Отправку молодого пополнения в войска со сборного пункта начнут с 22 апреля. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.

Весенний призыв 2024 года станет первой кампанией, проведенной после вступления 1 января в силу закона об изменении границ призывного возраста, согласно которому в армию теперь призывают молодых людей с 18 до 30 лет (ранее предельный возраст составлял 27 лет). Ребят направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ, а также других воинских формирований на территории России. Представитель военного ведомства заявил, что в новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в Херсонскую и Запорожскую области — срочников, как и прежде, направлять не будут.

Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками их отправят в войска. Решение по тому, в какие именно, примет комиссия, с учетом годности по состоянию здоровья, уровня образования, полученной специальности и результатов профессионально-психологического отбора.

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