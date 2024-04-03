Рабочего насмерть придавило лотком экскаватора в траншее в Новосибирске

В Новосибирске мужчина скончался во время проведения монтажных работ.

Летом прошлого года в Новосибирске сотрудник одной из местных фирм направил экскаватор для строительно-монтажный работ на улице Объединения. Однако оборудование было предназначено только для земляных работ, но по поручению сотрудника фирмы нужно было смонтировать железобетонные лотки теплотрассы.

В результате чего, из-за нарушения правил безопасности, на работника, находящегося в траншее, упал лоток, который сорвался со стропы. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас сотрудника фирмы обвиняют в смерти рабочего — дело рассмотрят в Калининском районном суде.

Напомним, что курьер покончил с собой после увольнения под Новосибирском.