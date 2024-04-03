Садовод Рыкалина дала советы по выращиванию полезных овощей на домашних грядках

Эксперт напомнила, что любители огорода могут вырастить на домашнем подоконнике перцы, томаты, огурцы и даже капусту.

Садовод Марина Рыкалина рассказала в беседе с Pravda. Ru, что можно вырастить любителям огорода прямо на дому. По ее словам, на домашних грядках можно вырастить цветы, томаты, перцы, баклажаны, капусту и многое другое.

«Брокколи и цветная капуста хорошо переносят высокие температуры, сейчас уже есть современные лампы — профессиональные фитосветильники — благодаря которым рассада будет более крепкая», — привела пример специалист.

Кроме того, Рыкалина подчеркнула, что для большей части рассады нужны небольшие объемы. Можно использовать для выращивания невысокие контейнеры, а пикировать уже по мере необходимости, как положено, в отдельные стаканчики.

Напомним, садовод Макарова дала совет по борьбе с прожорливыми вредителями на огороде.