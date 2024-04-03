Спецоперация на Украине: последние новости на 3 апреля

Специальная военная операция на Украине продолжается: российские бойцы добиваются очередных успехов, оставляя противника без солдат и техники, в том числе импортной — что известно на утро 3 апреля — в материале Сиб.фм.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Терны. Противник потерял до 20 человек, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, две гаубицы, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике Украины на территориях населенных пунктов Белогоровка, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр, отразили две контратаки в районах Новомихайловки и Богдановки. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 авто. Также поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», самоходная артиллерийская установка «Акация», три 152-мм гаубицы, два 105-мм орудия М119 и L118, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по «передку», нанесли поражение формированиям противника и отразили 11 контратак в районах населенных пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Потери Украины составили более 300боевиков, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка, отразили контратаку в районе населенного пункта Никольское. Противник лишился более 140 военнослужащих, двух танков и четырех машин. Были поражены гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» и 152-мм гаубица Д-20.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка и Работино. Противник потерял до 40 военнослужащих, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку.

Российские военнослужащие уничтожили украинский склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания коптеров, а также скопления боевиков и техники в 152 районах.

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