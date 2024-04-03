Университет Новосибирска попал в топ-10 вузов стран ЕАЭС

НГУ попал в топ-10 вузов стран ЕАЭС.

Национальным рейтинговым агентством и ESG Consulting с учетом трех миссий университета (образовательной, научно-исследовательской и социальной) и трех концепций ESG-подхода (экологической, социальной и экономико-управленческой) был составлен рейтинг, по результатам которого Новосибирский государственный университет попал в топ-10 вузов ESG-рэнкинга стран ЕАЭС.

“Для нас было важно увидеть позиции НГУ среди университетов, интегрирующих ESG-принципы в свою деятельность", — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Напомним, что в новосибирском вузе создают систему для сортировки мусора на основе нейросети.