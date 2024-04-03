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проиcшествия

В Куйбышеве алкозастолье пожилых подруг закончилось убийством

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Куйбышеве Новосибирской области пенсионерка зарезала подругу, с которой выпивала.

О происшествии 2 апреля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

30 марта пожилые подруги выпили слишком много алкоголя и поссорились. Тогда одна из них схватила нож и начала им бить оппонентку. 69-летняя женщина умерла на месте.

Фигурантке предъявили обвинения по статье «Убийство» и отправили в СИЗО на время следствия.

Ранее мы рассказывали, как житель Кузбасса зарезал свою 46-летнюю сожительницу во время ссоры.

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Галина Чебыкина
Журналист

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