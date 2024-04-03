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общество

В Новосибирске директора МУП «Спецавохозяйство» заключили под стражу до 1 июня

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следствия о применении меры пресечения к директору МУП «Спецавохозяйство» Андрею Зыкову.

По решению суда, Зыкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2024 года. Это связано с обвинениями в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что известно о задержании главы МУП "САХ" Андрея Зыкова в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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