В Новосибирске дорогу на Димитрова временно сузят на 6,5 метра

В Новосибирске вводится временное ограничение на движение автомобильного транспорта по проспекту Димитрова в Железнодорожном районе.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что неудобства связаны с проведением работ на теплотрассе. Ограничения будут действовать со 2 по 15 апреля.

«На 6,5 метра сужается проезжая часть проспекта Димитрова и закрывается внутриквартальный проезд в районе здания № 7», — сказали представители власти.

Работы проводят специалисты ООО «НТСК».

Автомобилистов призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказывали, как с приходом тепла в Новосибирске вместе со снегом «растаял» асфальт — на дорогах образовались ямы, а в них — глубокие лужи.