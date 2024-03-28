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общество проиcшествия

Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт

Жители Новосибирска ежедневно делятся фотографиями с ямами на дорогах.

В Новосибирске после зимы сложно найти улицу с идеальным дорожным покрытием. Сибиряки жалуются в соцсетях, что им за рулем приходится постоянно концентрировать своё внимание на препятствиях, а также их постоянно объезжать, рискую столкнуться с другими участниками движения или повредить свой авто. Сиб.фм собрал фотоподборку с самыми разбитыми улицами.

Улица Титова
Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 2
Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 3

ЖК Акатуйский

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 4

Улица Мира


Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 5

Улица Связистов

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 6

Улица Жуковского

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 7

НСТ Ветеран

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 8

Улица Большая


Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 9

Димитровский мост

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 10

Улица Немировича-Данченко

Фото Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт 11

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Дамир Трубников

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