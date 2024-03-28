Огромные ямы и реки на дорогах: с приходом весны в Новосибирске «растаял асфальт» – фотофакт

Жители Новосибирска ежедневно делятся фотографиями с ямами на дорогах.

В Новосибирске после зимы сложно найти улицу с идеальным дорожным покрытием. Сибиряки жалуются в соцсетях, что им за рулем приходится постоянно концентрировать своё внимание на препятствиях, а также их постоянно объезжать, рискую столкнуться с другими участниками движения или повредить свой авто. Сиб.фм собрал фотоподборку с самыми разбитыми улицами.

Улица Титова







ЖК Акатуйский







Улица Мира







Улица Связистов







Улица Жуковского







НСТ Ветеран







Улица Большая









Димитровский мост







Улица Немировича-Данченко





