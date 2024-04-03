В Новосибирске изъяли «ЗИЛ», с которого незаконно торговали бензином

В Новосибирске на улице Спортивная заметили «ЗИЛ», с которого незаконно торговали бензином.

Как сообщает управление потребительского рынка мэрии Новосибирска, в Ленинском районе города на улице Спортивная, 2 незаконно продавали топливо.

Торговля осуществлялась с помощью автомобиля «ЗИЛ», который был переоборудован под мобильную заправку. В данный момент против продавца возбудили дело о торговле в неустановленном месте. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Всего за прошлый год удалось изъять 49 автомобилей, с которых незаконно продавали топливо.

Напомним, что в феврале на улице Спортивная также был замечен «ЗИЛ», который занимался продажей нелегального топлива. Несмотря на обращения местных жителей в полицию, грузовик с топливом продолжает периодически появляться на улицах города.