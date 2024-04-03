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вчера 23:55
общество

В Новосибирске мужчина поймал судака на восемь килограммов

Фото: Pexels.com

Житель Новосибирска по имени Александр поймал на Обском водохранилище судака весом в 8 килограммов 100 граммов.

По словам его внучки Виктории, событие произошло примерно в 17 часов в среду, 3 апреля. Александр рассказал, что во время рыбалки почувствовал поклевку и смог вытащить крупную рыбу, хотя она не поместилась в лунку, и пришлось прибегнуть к помощи соседних рыбаков.

Это первый раз, когда ему удалось поймать такого крупного судака. После взвешивания рыбы он решил отпустить её на пирог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске у «Сибирь-Арены» построят пожарную часть за 529 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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