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вчера 23:40
общество

В Новосибирске у «Сибирь-Арены» построят пожарную часть за 529 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Управление капитального строительства региона определило подрядную компанию, которая займется строительством пожарно-спасательной части.

Ею стало ООО "СК "АСК". Об этом сообщает издание РБК. Стоимость работ составит 529 миллионов рублей.

Участок площадью 16,81 тысяч кв.м, на котором планируют построить пожарную часть, расположен на улице Немировича-Данченко. Пожарная часть будет рассчитана на 4 автомобиля и 84 человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске правоохранители раскрыли схему незаконной легализации мигрантов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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