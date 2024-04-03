В Новосибирске правоохранители раскрыли схему незаконной легализации мигрантов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, две сотрудницы частного образовательного учреждения в Новосибирской области подозреваются в сговоре с целью организации незаконного пребывания иностранного гражданина на территории России. Они, используя свое служебное положение, сфальсифицировали результаты экзамена по русскому языку, истории и законодательству Российской Федерации для данного гражданина.

Эти действия позволили иностранцу в мае 2023 года получить сертификат, удостоверяющий его знания и легализующий пребывание в стране.

На данный момент обвиняемым женщинам предъявлено обвинение. Следователь Следственного комитета намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Уголовное дело продолжает развиваться, с целью сбора и закрепления доказательств. Следователи также выясняют, совершались ли другие преступные действия этой организованной группой.

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