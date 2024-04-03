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общество

В Новосибирске мужчина задолжал по алиментам более миллиона рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прекратили уголовное дело в отношении местного жителя, который неуплатой алиментов с 2014 года нарушил решение суда.

Обвиняемый согласился погасить долг в размере 1,3 млн рублей, в результате чего дело по соответствующей статье УК РФ было прекращено.

Прокуратура Новосибирской области отметила, что обвиняемый в течение времени уклонялся от уплаты алиментов и был привлечен к административной ответственности. Однако, несмотря на это, он продолжал уклоняться от исполнения обязательств по содержанию несовершеннолетнего ребенка.

Задолженность мужчины по алиментам достигла более 1,3 млн рублей с момента возбуждения исполнительного производства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска недовольны фармацевтом с платком на голове.

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Игорь Кириченко
Журналист

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