Жители Новосибирска недовольны фармацевтом с платком на голове

В Новосибирске общественники потребовали, чтобы фармацевт сняла платок с головы.

В Новосибирске активисты «Русской народной дружины» (РНД) недовольны тем, что сотрудница аптеки носит платок. И требуют, чтобы она сняла его, так как считают, что это хиджаб, который способен вызвать разжигание межнациональной вражды.

Одна из участниц дружины обратилась к руководству аптечной сети «Мелодия здоровья». Она сообщила, что ей все равно, откуда и кто эта девушка в хиджабе, но необходимо, чтобы она соблюдала законы и уважала страну.

«Хиджабов нет в нашем традиционном исламе! Ни татарки, ни башкирки, ни чеченки никогда не носили хиджаб! В Средней Азии их запрещают! Почему вы позволяете вашей подчиненной приходить на работу в таком виде?», — высказалась девушка.

Другая участница «РНД» потребовала, чтобы руководство аптеки объяснило сотруднице, что она своим видом разжигает межнациональную вражду.

Также общественники уточнили, что если руководство не примет меры, то они объявят бойкот «Мелодии здоровья», так как хиджаб – атрибут радикального ислама.

Напомним, что новосибирскую сеть аптек могут ликвидировать.