В Новосибирске опубликован новый рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС

Редакция Сиб.фм собрала рейтинг худших детских больниц Новосибирск по версии платформы 2ГИС. Среди основных проблем жители города отмечают невозможность дозвониться до регистратуры и плохое отношение врачей к детям.

На первом месте расположилась Детская городская больница №6 с рейтингом 2,3. Пользователи отмечают в качестве основной проблемы — невозможность дозвониться до регистратуры.

«Что вы творите уважаемые девушки регистратуры, время 7:35, а вы уже снимаете трубку и положили рядом с телефоном. Хотя всегда сами говорите чтобы записать ребёнка к врачу звоните с 7:30», — пишет один из пользователей.

На втором месте расположилось новосибирское Отделение №3 с оценкой 2,7. Пользователи 2ГИС отмечают плохое общение лечащего врача с пациентами.

«Вчера побывала в этом «замечательном» месте. Просто потрясена общением доктора, с порога, раздевайтесь, стелите пеленку. На мой вопрос где ее взять? Ответ последовал волшебный- а я откуда знаю, вы должны были с собой принести. Я говорю меня никто не предупредил, ответ- а мне все равно, стелите что хотите, и все это в грубой форме», — пишет пользователь.

Третье место с оценкой 3,2 заняла Детская городская клиническая больница №1. Основными проблемами по словам пользователей являются полная антисанитария и грубый персонал.

«Ужасное место. Бардак и беспорядок . Грубый персонал. Отношение на 0 из 100», — пишут в отзывах.

Ранее Сиб.фм публиковал рейтинг худших гинекологий по версии 2ГИС.