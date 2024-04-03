В Новосибирске опубликован обновлённый список худших поликлиник

Редакция Сиб.фм собрала список худших поликлиник города на основании отзывов платформы 2ГИС. Основной проблемой является огромные очереди.

Первое место в топе занимает Городская поликлиника №13 с оценкой в 2 балла. Пользователи отмечают, что до поликлиники тяжело дозвониться. По словам людей, очереди в ней огромные.

«Ужасная поликлиника 13! Врачи лечат как попало,грубят,забивают на пациентов! До регистратуры не когда не дозвонишься,а если дозвонишься грубят! Ремонт отвратительный,в уборной воняет!», — пишет пользователь.

На втором месте Городская поликлиника №18. Пользователи поставили ей также оценку в 2 балла. Главная проблема аналогичная с первым местом — огромные очереди. Также люди отмечают хамство в регистратуре.

«Отвратительно организованно все, два кабинета всего, медленно идёт, врачи не торопятся, больничный закрыть жду второй час, все кашляют ,чихают, в детское отделение проходит через этот фильтр-рассадник вирусов и болячек», — пишут в отзывах.

Третье место в топе занимает Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27 с оценкой 2,1. Основной проблемой является «ужасное обслуживание».

На четвертом месте Городская клиническая поликлиника №7 с оценкой 2,4. В ней отмечают проблему с очередями. Также пользователи говорят об «ужасном» отношении персонала.

«Идите, если не страшно потерять время и нервы», — пишут на сайте.

Пятое место заняла Консультативно-диагностическая поликлиника с оценкой 2,6. Пользователи пишут об «ужасном» обслуживании

«Сегодня позвонила в регистратуру поликлиники, была 14-я, провисела на телефоне час и 3 минуты, была вторая, а потом звонок скинули. Это что, новые методы общения?», — говорится в отзывах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликован новый рейтинг худших детских больниц по версии 2ГИС.