В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева*

Появились фотографии террориста «Крокус Сити Холла».

22 марта 2024 года в России произошло страшное событие — в этот день четверо террористов в упор расстреляли людей, которые находились в «Крокус Сити Холле». В результате погибло 144 человека.

Преступников поймали сразу — они пытались скрыться на границе Украины. Сейчас они находятся под стражей до 22 мая 2024 года.

Во время судебного заседания стало известно, что одним из фигурантов имел временную прописку у родственников в Новосибирске — им оказался Далерджон Мирзоев*, у которого есть четверо детей и беременная жена.

* Далерджон Мирзоев—внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.