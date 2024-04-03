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общество

В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева*

Фото: суды общей юрисдикции Москвы

Появились фотографии террориста «Крокус Сити Холла».

22 марта 2024 года в России произошло страшное событие — в этот день четверо террористов в упор расстреляли людей, которые находились в «Крокус Сити Холле». В результате погибло 144 человека.

Преступников поймали сразу — они пытались скрыться на границе Украины. Сейчас они находятся под стражей до 22 мая 2024 года.

Во время судебного заседания стало известно, что одним из фигурантов имел временную прописку у родственников в Новосибирске — им оказался Далерджон Мирзоев*, у которого есть четверо детей и беременная жена.

* Далерджон Мирзоев—внесен в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 2

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 3

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 4

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 5

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 6

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 7

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 8

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 9

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 10

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 11

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 12

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 13

Фото В Новосибирскe опубликовано 13 фото террориста «Крокуса» Мирзоева* 14

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Валерия Митрохина
Журналист

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