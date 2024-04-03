В Новосибирске потеплеет после 3 апреля

После 3 апреля в Новосибирске начнет теплеть.

Как сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии, в Новосибирске 3 апреля ожидается пасмурная погода и мокрый снег. Днем температура воздуха составит от +4 до +6 градусов. Ветер 2-7 метров в секунду.

Уже с 4 апреля начнется потепление в регионе. Как сообщают синоптики “Яндекс. Погоды”, днем максимальная температура воздуха составит до +8 градусов, 5 апреля — до +11 и 6 апреля в области будет солнечная погода с температурой воздуха +13 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирск окутало густым туманом 3 апреля.