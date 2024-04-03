В Новосибирске создают приложение для определения благополучия семей

Для соцработников в Новосибирске разрабатывают цифрового помощника, который поможет выявлять неблагополучные семьи.

«Цифровой куратор семьи» направлен на выявление и предотвращение детского и семейного неблагополучия, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Разрабатывается мобильное приложение, с помощью которого специалист в своем планшете сможет провести оперативную комплексную диагностику семьи, спланировать мероприятия по работе с ней, адресно подобрать услуги и учреждения, в которых семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, могут оказать помощь», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, как школьники из Новосибирска рассказали о своих разработках министру науки и инноваций Новосибирской области.