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общество

В Новосибирске спрос на курьеров вырос на 39%

Фото: Сиб.фм

Спрос на курьеров вырос в Новосибирске.

Аналитики портала “Авито Услуги” провели исследование, в результате которого было выявлено то, что в первом квартале 2024 года в Новосибирске спрос на курьеров вырос на 39%.

Отмечается, что наиболeе часто вызывают курьеров, которые доставляют заказы на автомобиле.

Исследователи считают, что спрос на курьеров увеличился с момента развития электронных продаж на маркетплейсах, а также рынка доставки готовой еды.

Напомним, что курьеры Новосибирской области зарабатывают околo 100 тысяч.

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Валерия Митрохина
Журналист

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