Спрос на курьеров вырос в Новосибирске.
Аналитики портала “Авито Услуги” провели исследование, в результате которого было выявлено то, что в первом квартале 2024 года в Новосибирске спрос на курьеров вырос на 39%.
Отмечается, что наиболeе часто вызывают курьеров, которые доставляют заказы на автомобиле.
Исследователи считают, что спрос на курьеров увеличился с момента развития электронных продаж на маркетплейсах, а также рынка доставки готовой еды.
Напомним, что курьеры Новосибирской области зарабатывают околo 100 тысяч.