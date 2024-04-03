Спрос на курьеров вырос в Новосибирске.

Аналитики портала “Авито Услуги” провели исследование, в результате которого было выявлено то, что в первом квартале 2024 года в Новосибирске спрос на курьеров вырос на 39%.

Отмечается, что наиболeе часто вызывают курьеров, которые доставляют заказы на автомобиле.

Исследователи считают, что спрос на курьеров увеличился с момента развития электронных продаж на маркетплейсах, а также рынка доставки готовой еды.

Напомним, что курьеры Новосибирской области зарабатывают околo 100 тысяч.