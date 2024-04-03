В Новосибирске ввели полный запрет на въезд фур днем

Запрет на въезд фур днем вели в Новосибирске.

В Новосибирске с 22 апреля с 06:00 до 22:00 по местному времени ограничат движение транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, а также технику, ограниченной скоростью не более 30 километров в час.

Ограничения движения предусмотрены для удобной парковки, из-за которой в другое время суток могут возникнуть пробки и заторы, что приведет к затрудненному движению легковых машин.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что на Димитровском мосту в Новосибирске ограничат скорость.