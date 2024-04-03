В Новосибирске житель Дзержинского района подрался с продавцом из-за золота и конфет

Мужчина подрался с продавцом в Новосибирске.

По данным пресс-службы УМВД Новосибирской области, в Дзержинском районе Новосибирска в одном из магазинов мужчина хотел украсть коробку конфет, однако его успели заметить сотрудники и вызвали полицию.

Продавец магазина попыталась разобраться самостоятельно в инциденте, но мужчина напал на нее с кулаками и в результате сорвал золотую цепочку.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье “грабеж”, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в Новосибирске товаровед украла из магазина почти полмиллиона рублей.