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общество проиcшествия

В Новосибирске житель Дзержинского района подрался с продавцом из-за золота и конфет

Фото: Сиб.фм

Мужчина подрался с продавцом в Новосибирске.

По данным пресс-службы УМВД Новосибирской области, в Дзержинском районе Новосибирска в одном из магазинов мужчина хотел украсть коробку конфет, однако его успели заметить сотрудники и вызвали полицию.

Продавец магазина попыталась разобраться самостоятельно в инциденте, но мужчина напал на нее с кулаками и в результате сорвал золотую цепочку.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье “грабеж”, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что в Новосибирске товаровед украла из магазина почти полмиллиона рублей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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