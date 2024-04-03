В Новосибирской области жителя Бердска заподозрили в реабилитации нацизма

Жителя Бердска Новосибирской области подозревают в реабилитации нацизма.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области, весной 2022 года 21-летний житель Бердска Новосибирской области на своей странице в социальной сети опубликовал видео, в котором содержится материал, выражающий неуважение к обществу о днях воинской славы России.

После того как ролик был обнаружен сотрудниками УФСБ по региону, на молодого человека возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что дело о реабилитации нацизма женщиной из Новосибирска начал рассматривать суд.