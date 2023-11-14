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Дело о реабилитации нацизма женщиной из Новосибирска начал рассматривать суд

Фото: ru.freepik.com

Суд начал рассматривать дело жительницы Новосибирска, обвиняемой в реабилитации нацизма

13 ноября Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении жительницы Советского района города по обвинению в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заключению, Эмиль Валеева 9 мая 2022 года около 17 часов вечера опубликовала запись во «ВКонтакте» на своей странице, где выразила явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.

«По заключению лингвистической судебной экспертизы от 3 октября 2023 года содержит высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой Отечественной войне в общественной жизни России», — сообщило ведомство.

Она обвиняется в ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Максимальный срок по статье — пять лет лишения свободы.

Свою вину Эмиль Валеева не признает.

Напомним, что Новосибирская прокуратура проверяет сообщения о сокращении зарплат фельдшерам.

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Нина Раневская
Журналист

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