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Новосибирская прокуратура проверяет сообщения о сокращении зарплат фельдшерам

Фото: Сиб.фм

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по статье в СМИ о сокращении зарплат медикам

Новосибирская областная прокуратура организовала проверку по статье в СМИ о сокращении зарплат фельдшеров в селе Верх-Тула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки будет оценено исполнение требований трудового закона должностными лицами медучреждения.

Исчерпывающие меры прокурорского реагирования будут приняты только при наличии оснований.

Ранее группа новосибирцев украла более 2,5 миллионов рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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