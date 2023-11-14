Новосибирская прокуратура проверяет сообщения о сокращении зарплат фельдшерам

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по статье в СМИ о сокращении зарплат медикам

Новосибирская областная прокуратура организовала проверку по статье в СМИ о сокращении зарплат фельдшеров в селе Верх-Тула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки будет оценено исполнение требований трудового закона должностными лицами медучреждения.

Исчерпывающие меры прокурорского реагирования будут приняты только при наличии оснований.

Ранее группа новосибирцев украла более 2,5 миллионов рублей.