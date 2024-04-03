В Пермском крае пропал 52-летний мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В Пермском крае пропал 52-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.
В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что в деревне Гробово Пермского края пропал 52-летний Владимир Кобелев.
Он пропал 5 марта 2024 года. Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Новосибирской области.
Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.
Предположительно был одет в черную болоньевую куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, светло-коричневую шапку с маленьким помпоном на макушке.
Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.
Напомним, что в новосибирском Академгородке пропал экспериментальный лис Яша.