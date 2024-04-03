В Пермском крае пропал 52-летний мужчина: он может находиться в Новосибирской области

В Пермском крае пропал 52-летний мужчина, который может находиться на территории Новосибирской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» появилась информация о том, что в деревне Гробово Пермского края пропал 52-летний Владимир Кобелев.

Он пропал 5 марта 2024 года. Волонтеры предполагают, что мужчина может находиться в Новосибирской области.

Приметы: рост 169 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.

Предположительно был одет в черную болоньевую куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, светло-коричневую шапку с маленьким помпоном на макушке.

Если кому-то известно о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, что в новосибирском Академгородке пропал экспериментальный лис Яша.